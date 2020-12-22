«صحة الدقهلية» تعلن خطة القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا في يناير

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن خطة القوافل الطبية العلاجية خلال شهر يناير المقبل، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح صحفي، اليوم، إن المديرية وضعت خطة القوافل العلاجية لشهر يناير 2021 بمعدل 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر بمختلف أنحاء المحافظة حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن القوافل ستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل «بلقاس، المنصورة، أجا، شربين، ميت غمر» وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة لتوفير العلاج اللازم وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

وأشار إلي أن تلك القوافل تشمل قرى "ميت دمسيس، يومي 1 و2 يناير، قرية ميت أبوخالد، يومي 4 و 5 يناير، قرية قراش يومي 11 و12 يناير، قرية كوم بنى مراس، يومي 18 و19 يناير، قرية جاليا الثانية، يومي 25 و26 يناير، وقرية منشأه النصر يومي 29 و30 يناير".

وأكد وكيل الوزارة أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة متمنيا للجميع الصحة والسلامة.

وفي نفس السياق وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة إلى ضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنيها، مؤكدا أن منظومة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بنطاق محافظه الدقهليه بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى اماكنهم تخفيفا للعبء عنهم.