ضبط 375 قضية مخدرات وتنفيذ 77 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 269 قطعة سلاح ناري، بحوزة 235 متهمًا، وتنفيذ 77194 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6669 محكومًا عليه.

كما ضبط 375 قضية مخدرات بحوزة 397 متهمًا، و34 هاربًا، و26 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 254 دراجة نارية مخالفة، و22084 مخالفة مرورية، وجرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، وإعادة 5 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

وجرى فحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.