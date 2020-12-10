ضبط 31 قطعة سلاح و117 قضية مخدرات وتنفيذ 46282 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية؛ فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 31 قطعة سلاح ناري، بحوزة 27 متهما، وذلك على النحو التالي:

- 3 بنادق آلية.

- 6 بندقية خرطوش.

- 22 فرد محلي.

- 312 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 142 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 46282 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 5321 محكوما عليه، وذلك على النحو التالي:

- 166 حكم جناية.

- 13575 حكم حبس جزئي.

- 2659 حكم حبس مستأنف.

- 22380 حكم غرامة.

- 7502 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 8 متهمين ارتكبوا 19 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (117) قضية مخدرات بحوزة 123 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (8,945 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (42,696 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,071 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (693 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 210 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (14 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,375 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (250 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (25 جرام).

عدد (829) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (15) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (328) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18340) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.