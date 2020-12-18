ضبط 79 قطعة سلاح و137 قضية مخدرات وتنفيذ 49369 حكم قضائي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 79 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 64 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(15) بندقية آلية.

(18) بندقية خرطوش.

(2) طبنجة.

(44) فرد محلى.

(202) طلقة مختلفة الأعيرة.

(151) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (49369) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5366) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(179) حكم جناية.

(15976) حكم حبس جزئى.

(3232) حكم حبس مستأنف.

(22907) حكم غرامة.

(7075) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين إرتكبوا حادثين متنوعين.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (137) قضية مخدرات بحوزة (148) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (16,402 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (10,425 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,538 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,392 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (68 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (30 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (6 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (53 جرام).

عدد (8230) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (28) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (322) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22,993) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.