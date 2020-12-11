ضبط 42 قطعة سلاح و111 قضية مخدرات وتنفيذ 46740 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية؛ فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 42 قطعة سلاح ناري، بحوزة 42 متهما، وذلك على النحو التالي: 2 بندقية آلية. 8 بنادق خرطوش. 3 طبنجات. 29 فرد محلي. 86 طلقة مختلفة الأعيرة. 130 قطعة سلاح أبيض. في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 46740 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 5220 محكوم عليه، وذلك على النحو التالي: 172 حكم جناية. 13648 حكم حبس جزئي. 2634 حكم حبس مستأنف. 23040 حكم غرامة. 7246 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 7 متهمين ارتكبوا 8 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 111 قضية مخدرات بحوزة 114 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 8,110 كيلو جرام. كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,892 كيلو جرام. كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,110 كيلو جرام. كمية من مخدر الهيروين وزنت 657 جراما. كمية من مخدر الفودو وزنت 145 جرام. كمية من مخدر البودر وزنت 169 جراما. كمية من مخدر الشابو وزنت 110جرامات. كمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام. كمية من مخدر الآيس وزنت 90 جراما. عدد 2412 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 11 متهما. في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة. في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 233 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة 7 دراجات نارية. في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 22517 مخالفة مرورية متنوعة. في مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.