«الأمن الاقتصادي» يضبط 3846 قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3777 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمّ ضبط 3846 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، كما جرى ضبك قضيتي أموال عامة، و1158 قضية تموينية متنوعة، و31 قضية بيئية متنوعة.

وجار مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.