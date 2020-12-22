ضبط 10 أطنان ملح وأعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة الرقابة التموينيه بمديرية تموين الشرقية، حمله مكبرة، اليوم، بالتنسيق مع إدارة تموين بلبيس برئاسة محمد سعد، مديرعام الرقابة وأبوطالب صلاح الدين، مديرعام إدارة بلبيس، لضبط الأسواق والوقوف على حالة السلع المعروضة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرا ضد مدير مصنع أعلاف بالمدينة الصناعية في بلبيس، والتحفظ على 5 أطنان من الملح، مجهول المصدر، و3125 كيلو جرام كربونات كالسيوم مجهولة المصدر، وتحرير محضر ضد مديرمصنع أعلاف بدون ترخيص من الجهات المختصه لحيازته 5 أطنان علف أسماك منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلى جانب آخر شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، فضلاً عن المرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حمله على المقاهي لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية بالتنسيق مع نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومسؤلى قسم الإشغالات بالمجلس فتم المرور على ( 3 ) مقاهى بالمدينة بشوارع ( فاقوس البلد - شلتوت - سعد زغلول ) لحظر تقديم الشيشة للمترددين وتم مصادره 18 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها ، كما تابعت الحملة إلتزام المحال العامة بالإجراءات الإحترازية والوقائية بالإضافة لرفع الإشغالات من شوارع المدينه وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مدينة الزقازيق بشن حملة على المقاهي للتأكد من التزام أصحابها بالإجراءات الإحترازيه لمجابهه إنتشار فيروس كورونا فتم التحفظ على 3 شيش بمقهي بطريق دويدة التابعه للوحدة المحليه بالطيبة، كما تم التحفظ على ١٦ شيشة من ٣ مقاهي مخالفة في (بردين- صفيطه- طحله) بنطاق الوحدة المحلية ببردين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.