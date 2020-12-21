ضبط 113 قضية مخدرات وتنفيذ 41 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، بحوزة 26 متهمًا، وتنفيذ 40981 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 4624 محكومًا عليه.

كما ضبط 113 قضية مخدرات بحوزة 121 متهمًا، و23 هاربًا، و13 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 307 دراجات نارية مخالفة، و21988 مخالفة مرورية، وجرى ضبط تشكيل عصابي، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها.

وجرى فحص 36 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.