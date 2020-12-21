محافظ المنيا: لا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة.

قدم المحافظ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، آملا من الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة، وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومديري المديريات باتخاذ كافة التجهيزات والإجراءات الخاصة للاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق عمل كل قطاع، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا وفي ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية امتحانات نصف العام بسهولة ويسر، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصاً علي سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية في التعامل مع جميع الملفات وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم اجمع لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مقدما الشكر والتحية لكل الجهود ومطالبا بالاستمرار في الإخلاص والانجاز في العمل لرفعة بلادنا ودعم أوجه التنمية في كافة القطاعات.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور اليومي على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، كل في نطاقه بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي متقاعس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، بالإضافة إلى التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية للمرور على المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام جميع العاملين والطلاب بارتداء الكمامة الواقية والاهتمام بأعمال النظافة.

وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع مخالفات البناء، مشدداً على رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد، ووجه بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

أوضح المحافظ أنه يجري حالياً بحث الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية بـ 23 محافظة، منهم مركز أبوقرقاص بالمنيا، كمرحلة أولي، موجها رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع وحدة مبادرة حياة كريمة لاستكمال الإجراءات الخاصة باختيار باقي المراكز والقرى المستحقة بها لتحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً.

وناقش المحافظ معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وموقف المشروعات المدرجة، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وتذليل العقبات التي قد تحول دون تنفيذ الخطة في أوقاتها المقررة، موجهاً بضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية المختلفة لإنجاز جميع الأعمال، مع رفع جميع الإحداثيات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها على المنظومة، وضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والتي من شأنها تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.