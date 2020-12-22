10 سنوات من الخيال.. مهرجان الأقصر الأفريقي يطلق أفيش دورته الجديدة

كشف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، عن أفيش الدورة العاشرة، التي ستقام في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021، بمحافظة الأقصر، برعاية وزارة الثقافة المصرية.

والأفيش مأخوذ من لوحة للفنان المصري الكبير عصمت دوستاشي، يعبر فيه من خلال تلك اللوحة عن الجمال والسحر الأفريقي، عبر وجه فتاة مع مزيج من التيمات الفلكورية المصرية، وأخرجه فنيا محمد هشام، الذي احتفى علي البوستر برقم (10) المميز للدورة بألوان الأصفر الذهبي، وكذلك وضع شريط سينمائي كتاج على وجه الفتاة الأفريقية.

وفي إطار الاستعدادات للدورة العاشرة، صرح السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، أن لجنة اختيار الأفلام أوشكت علي الانتهاء من عملها، وتتكون تلك اللجنة من المخرج عماد البهات، والناقد أسامة عبدالفتاح، والكاتب والناقد فاروق عبدالخالق، والمخرج بشارة شكري، والناقدة مروة أبوعيش.

ويشارك في تلك الدورة، 32 دولة من القارة الأفريقية، و10 دول من خارجها، في مسابقة الدياسبورا وبعض الفعاليات الأخرى.

وأوضحت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، أن اللجنة العليا للمهرجان قد اجتمعت مؤخرا بحضور الفنان الكبير محمود حميدة والمنتج جابي خوري، والمخرج شريف مندور، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان صبري فواز، لمناقشة اللمسات النهائية للخطة الفنية للدورة الجديدة.

وأشارت عزة الحسيني إلى أن الدورة العاشرة ستحمل الكثير من المفاجآت الفنية، واستضافة رموز السينما الأفريقية، خلال العقد الأول من عمره، ومنهم هايلي جريما، ورضا الباهي، وجيمي لوي، وموسى توريه، وسليمان سيسيه، وتستسي دنجارا، وهند صبري، والعديد من النجوم.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أسسته وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بدعم ورعاية من وزارات الثقافة والخارجية والسياحة «هيئة تنشيط السياحة» والشباب، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري.