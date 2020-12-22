تحت شعار «10 سنوات من الخيال».. الأقصر الافريقي يطلق أفيش دورته الجديدة

كشف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، عن ملامح أفيش الدورة العاشرة المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021 بمحافظة الأقصر، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، حيث بعبر الأفيش عن الجمال والسحر الأفريقي من خلال وجه فتاة مع مزيج من التيمات الفلكلورية المصرية وهو مأخوذ من لوحة للفنان المصري الكبير "عصمت دوستاشي" وقام بإخراجه فنيا الفنان محمد هشام الذي احتفي علي البوستر برقم ( 10 ) المميز للدورة بألوان الأصفر الذهبي وكذلك وضع شريط سينمائي كتاج على وجه الفتاة الأفريقية .

وفي إطار الاستعدادات للدورة العاشرة صرح السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان بأن لجنة اختيار الأفلام أوشكت على الانتهاء من عملها وتتكون تلك اللجنة من المخرج عماد البهات، والناقد أسامة عبدالفتاح، والكاتب والناقد فاروق عبد الخالق والمخرج بشارة شكري والناقدة مروة أبو عيش، ويشارك في تلك الدورة 32 دولة من القارة الأفريقية و10 دول من خارج القارة السمراء في مسابقة "الدياسبورا" وبعض الفعاليات الأخرى .

وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، أن اللجنة العليا للمهرجان اجتمعت مؤخرا بحضور الفنان الكبير محمود حميدة، والمنتج جابي خوري والمخرج شريف مندور والفنانة سلوى محمد علي، والفنان صبري فواز، لمناقشة اللمسات النهائية للخطة الفنية للدورة الجديدة، كما أن الدورة العاشرة ستحمل الكثير من المفاجآت الفنية واستضافة رموز السينما الأفريقية ومنهم هايلي جريما ورضا الباهي وجيمي لوي وموسى توريه وسليمان سيسيه وتستسي دنجارا وهند صبري والعديد من النجوم .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أسسته وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارات الثقافة والخارجية والسياحة "هيئة تنشيط السياحة" والشباب وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري .