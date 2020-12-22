ضبط 9 تجار مخدرات بالإسكندرية غسلوا 60 مليونا في العقارات والسيارات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، بتهمة بالإتجار في المواد المخدرة وتروّيجها على عملائهما.

وبينت التحريات أنَّ المتهمين تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة، وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه.