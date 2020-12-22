في ذكرى وفاتها.. موقف شهير بين سناء جميل ومفيد فوزي: أحرجته في منزلها «فيديو»

موقف طريف جمع بين الفنان سناء جميل والإعلامي مفيد فوزي قبل وفاتها بسنوات، عندما استضافته بمنزلها لإجراء مقابلة تلفزيونية، فهي كانت تتمع بخفة الدم وطول البال، وتحل اليوم الذكري الـ18 لوفاتها.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ«فوزي» مع سناء جميل، في أثناء الحديث عن أعمالها وصدقاتها بالوسط الفني، وظهر وهو يأكل «اللب» ويرمى بالقشر على الأرض، وفور رؤيتها له يفعل ذلك، توقفت عن الحديث، وتناولت القشر لتضعه في مطفأة للسجاير إلى جوارها.

تحرج «فوزي» مسرعا ليعتذر لها عن خطأه، فحدثته عن إنزعاجها الشديد حين يفعل الضيوف ذلك داخل منزلها، مؤكدة تفهمها لموقفه وتقبلها لاعتذاره، ولم يفعل الإعلامي ذلك للتقليل من الفنانة أو إهانتها في بيتها، إنما ذلك لما كان يشاع عنها حول هوسها بالنظافة.

وحاول مفيذ فوزي التغاضي عن الأمر، وأكمل لقائه معها، وبدأ يتحدث عن علاقتها بزوجها الكاتب لويس جريس، ليتدخل الأخير في الحديث، منوها إلى معاناته الشديدة في التعامل معاها بشأن النظام داخل المنزل، قائلا: «مربية لي الرعب في الحتة دي».

وتعد سناء جميل من أهم جيل الستينيات، وقدمت خلال مشوارها الفني عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة، وظلت تعمل في المسرح فترة كبيرة، بداية حياتها، إلى أن رفضت الفنانة فاتن حمامة دور نفيسة في فيلم «بداية ونهاية»، فرشحها المخرج صلاح أبو سيف للدور، وكانت بدايتها الفعلية حيث حققت شهرة كبيرة في هذا الفيلم الذي أنتج عام 1960.

وتزوجت من الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس في منتصف الستينات، وعاشا قصة حب كبيرة، لدرجة أنه أصيب باكتئاب شديد بعد وفاتها.