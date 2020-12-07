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عاجل.. السيسي: نسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

كتب:

نرمين عفيفي
02:30 م | الإثنين 07 ديسمبر 2020
الرئيس السيسي وماكرون

الرئيس السيسي وماكرون

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه تناول آخر تطورات مباحثات سد النهضة مع الرئيس الفرنسي مانويل مكرم والمساعي المصرية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل ويراعي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

وأضاف السيسي، خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا، "أعرب عن تقديري لدعوتكم الكريمة ومناقشتنا البناءة واتطلع لاستقبالكم في مصر خلال العام المقبل علشان نحاول نرد الشكل القيم من الكرم وحسن الاستقبال الذي حظينا به في ضيافتكم".

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