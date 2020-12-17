محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بقريتي أولاد إبراهيم ونزلة باقور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدتي طب الأسرة بقريتي أولاد إبراهيم بمركز أسيوط ونزلة باقور بمركز أبوتيج، وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لهما بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

وحدة طب الأسرة بقرية أولاد إبراهيم، تم تنفيذها على مساحة 325 متر وبتكلفة اجمالية بلغت 6 مليون و160 ألف جنيه، وتم إقامة مبنى وحدة طب الأسرة بنزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج على مساحة 400 متر بتكلفة اجمالية بلغت 6 مليون و202 ألف جنيه.

واستمع المحافظ إلى شرح من مسئولي الشركات المنفذة لأقسام الوحدة ومراحل التشطيب والتأثيث، مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة، كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظاً على صحتهم.

وقال إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشائها بالقرى والمراكز.

وأشار إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد المحافظ أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادة «حياة كريمة» قبل نهاية العام للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030.

وشدد على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال. جدير بالذكر أن مبادرة «حياة كريمة» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.