«الابن العاق» يتفق مع أصدقائه على اختطافه بميت غمر: بلاغ الأب فضحهم

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من مقاول، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بغياب نجله عن المنزل، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول -من هاتف نجله- أبلغه خلاله بتواجد نجله صحبته وطلب منه مبلغًا ماليًا كفدية لإطلاق سراحه.

تمّ تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن العثور على المُبلغ بغيابه بإحدى الطرق الزراعية المتاخمة لمنطقة سكنه ممزق الملابس ومصاب بجروح وسحجات.

وبسؤاله قرر أنَّه حال سيره بدائرة القسم استوقفه مجهولان تعدى عليه أحدهما بسلاح أبيض «مطواة»، والآخر بقطعة حجرية على رأسه مُحدثين إصابته واقتاداه لداخل «توك توك» قيادة سائق واصطحباه إلى إحدى الشقق ثم تركاه بمكان العثور عليه، بعد الاستيلاء على هاتفه المحمول عقب علمهم بإبلاغ والده عن الواقعة.

كما توصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ بغيابه وافتعاله واقعة اختطافه بالاشتراك مع 3 من أصدقائه، وذلك لابتزاز والده والتحصل منه على مبلغ الفدية واقتسامه فيما بينهم، وتوجهوا لمحل إقامة أحد المتهمين والاتصال بالمُبلِغ من هاتف نجله ومساومته على دفع مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه وعقب علمهم بإبلاغ عن الواقعة، أحدث اثنين من المتهمين إصابة المُبلغ بغيابه على خلاف الحقيقة، واحتفاظ أحدهم بهاتف المحمول والتوجه لمنطقة العثور عليه عقب اتفاقهم على ذلك لإيهام والده بصحة واقعة اختطافه وسرقة هاتفه.

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهم وبحوزتهم هاتف المبلغ بغيابه، وسلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ بغيابه أيدوها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.