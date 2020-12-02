إحباط محاولة خطف شخصين بالغربية وضبط مرتكبي الواقعة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على النفس.

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية اعتزام أحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة" اختطاف "عاملان - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المحلة" وقيامه في سبيل تنفيذ مخططه بالاستعانة بـ"3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم "2 بندقية خرطوش و40 طلقة خرطوش من ذات العيار - سلاح أبيض - مبلغ مالي - سيارة ملاكي "مستأجرة" بمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرا لسابقة عمله طرف والد المجني عليهما استعان بباقي المتهمين لخطفهما ومساومة والدهما على دفع مبلغ الفدية نظير إطلاق سراحهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.