الرقابة الإدارية تتحفظ على أغذية فاسدة ومجهولة المصدر في حملة بأسيوط

أمر ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بالتحفظ على 3 أطنان مكسبات طعم منتهية الصلاحية و21 ألف زجاجة عصير و2 طن زيوت مجهولة المصدر، خلال حملة رقابية مكبرة، اليوم، بمشاركة مدير مديرية التموين وعدد من مفتشي المديرية ومفتشي الأغذية.

استهدفت الحملة بعض مصانع المدينة الصناعية بمركز ساحل سليم وذلك في ضوء المراقبة المستمرة على الأسواق بمحافظة أسيوط ومتابعة جودة السلع الغذائية والتموينية المقدمة للمواطنين.

وتمكنت الحملة من ضبط حوالي 4 أطنان زيت طعام داخل مصنع لإنتاج الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة لعدد حوالي 500 جركن زيت بلاستيك مستعمل غير مصرح بإستخدامه لعدم صلاحيته وخطورته علي صحة المواطنين حيث يتم إعادة تعبئته مرة أخري عقب غسله بمادة الصودا الكاوية مما يؤدي لتفاعلها كيميائيا مع البلاستيك وتكوين مواد مسرطنة.

كما تم ضبط حوالي ٢ طن زيوت ومكسبات طعم صناعية داخل مصنع مقرمشات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي و3 أطنان مكسبات طعم ولون داخل مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى 21 ألف زجاجة عصير أحجام مختلفة غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية لإحتوائها علي مكونات ونكهات صناعية مجهولة المصدر وتم التحفظ علي جميع الكميات المضبوطة وإعداد المحاضر اللازمة وتم قيدها بأرقام ١٧١٠ ، ١٧١١ ، ١٧١٢ جنح أمن دولة طوارئ مركز ساحل سليم للعرض علي النيابة العامة.