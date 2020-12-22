ورش عمل للطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط

نظم مركز ذوى الإعاقة بجامعة أسيوط ثلاث ورش عمل، لطلاب الجامعة من ذوي الهمم، اليوم، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمد حسين موسى، مدير المركز ،وإعداد الدكتورة رحاب أحمد زكى مدرس النسجيات اليدوية بكلية التربية النوعية و مستشار ذوى الإعاقة باللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعة.

وضمن الورش ورشة بعنوان "لغة الإشارة الحسية للمكفوفين" وورشة عمل النول الدائري للطالبات المكفوفين على يد طالبات الصم، وورشة تجمع بين جماليات تقنيات النسيج والطباعة لعمل مشغولات نسجية لطلاب الإعاقة السمعية فئة الصم.

و فى السياق ذاته، أكد الدكتور شحاتة غريب، حرص الجامعة على دعم ورعاية أبنائها بصفة عامة وذوي الإعاقة بصفة خاصة بمختلف أنواع الإعاقة وأياً كان درجتها من أجل التيسير عليهم خلال حياتهم الجامعية وتحقيق أقصى درجات النفع والاستفادة بما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية أو صحية أو اجتماعية.

وأضاف أن تلك الفعاليات هدفها التأكد من انخراطهم بشكل فاعل ومثمر في كافة الأنشطة الطلابية المقدمة لهم وذلك بقدر إيماننا التام والمطلق وثقتنا العميقة فيما يمتلكه أبنائنا من ذوى الهمم من قدرات خاصة ومميزة لم تمنعهم إعاقتهم من إثبات ذاتهم وتأكيد حضورهم على نحو قوى ومؤثر سواء من خلال تفوقهم الدراسي أو من خلال إبراز مواهبهم الشخصية في شتى المناحي وهى القدرات التي كنا جميعاً شهوداً على انفرادها وتألقها سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى الجمهورية.

و أوضح الدكتور محمد حسين موسى أن مركز ذوي الإعاقة يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لجميع طلاب ذوي الإعاقة بالجامعة تساعدهم على التكييف مع بيتهم الجامعية ودمجهم مع الطلاب الأسوياء من خلال تنظيم وتقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية والتوعوية والحلقات النقاشة في كافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

و أشارت الدكتورة رحاب أحمد زكي، أن ورش العمل الثلاثة تهدف إلى خلق روح التفاعل والمحبة والتعاون بين ذوي الإعاقة السمعية والبصرية من خلال مشاركتهم وتواجدهم بجميع الأنشطة الطلابية إلى جانب بعضهم البعض والعمل على انخراطهم في ممارسة جميع الأنشطة في كافة التخصصات و دمجهم بين فئات مختلفة من أسوياء و معاقين ،مشيرة إلى أن فعاليات الورش امتدت على مدار أربعة أيام .

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة أسيوط انطلاق أعمال سلسلة دورات رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في الترجمة تحت عنوان "الآليات والبرمجيات الحديثة للترجمة في عصر التحول الرقمي"، التي ينظمها مركز دراسات اللغة الفرنسية بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتورة شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرانكوفونية بالشرق الأوسط .