جامعة أسيوط تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لمواجهة التطرف

افتتحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الذى تعقده إدارة الجامعة فى الفترة من 20 إلى 24 من ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تنفيذا لتكليف المجلس الأعلى للجامعات لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجامعات المصرية، والمتعلق بتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لمواجهة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور سعودى محمد حسن وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق البرنامج، والدكتور أحمد ثابت هلال رئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية ومنسق البرنامج، إلى جانب كوكبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كليات الخدمة الاجتماعية وقسم علم النفس بكلية الآداب والصحة النفسية بكلية التربية، وأكثر من 25 متدربا من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين بالجامعة، سواء فى رعاية شباب الكليات أو رعاية الشباب المركزية أو من المدينة الجامعية طلاب وطالبات.

وأكدت الدكتورة مها غانم، أن إدارة الجامعة تحرص على تفعيل مبدأ تكامل الأدوار بين جميع أفرادها من عاملين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب، موضحة أن دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالجامعة يمثل أحد الأدوار الحيوية والمنوط بها توجيه الطلاب إلى الفكر المعتدل والقويم، ودحض الأفكار المتطرفة والسلبية والهدامة، وذلك من خلال تدريب الأخصائيين على أسس التعامل مع هذه الظواهر ودراسة أسبابها ونتائجها وكيفية تحجيمها، وهو ما يأتي استكمالاً للدور التوعوى والمجتمعي لإدارة الجامعة والذى أخذته على عاتقها منذ نشأتها فى العمل على تأهيل أجيال من الشباب والطلاب القادرين على تقديم النفع للمجتمع وخدمته وخاصة فى ظل تلك التحديات التى تواجه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة والتي تتطلب من الجميع التكاتف لمحو الظواهر السلبية وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والمعتقدات الخاطئة والتى تعد من أهم الأسباب الرئيسية للاضطراب النفسى.

وأوضح الدكتور سعودى محمد حسن، أن هذا البرنامج انطلق العام الماضى فى مرحلتيه الأولى والثانية، واليوم تبدأ فعاليات المرحلة الثالثة، أما المرحلة الرابعة والأخيرة، فسوف تنطلق فى مطلع الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تدريب 140 أخصائيا اجتماعيا ونفسيا من العاملين بالجامعة، وتم بالفعل تدريب 70 متدربا فى المرحلتين الأولى والثانية، وسيتم استكمال العدد فى المرحلتين الثالثة والرابعة.

وأكد أنه من المقرر أن تناقش المرحلة الثالثة من البرنامج، عدداً من المحاور الهامة وعلى رأسها التعرف على مفهوم الإرهاب والتطرف والفرق بينهما، والأسباب المؤدية إلى الإرهاب والتطرف، وكيفية التعامل مع العقلية التكفيرية والعلاج النفسي والاجتماعى للشخص التكفيري، وكيفية رصد حالات التطرف من الجامعات المصرية سواء أفكار أو سلوكيات أو اعتناق أفكار ومفاهيم توحي بوجود إرهاب، متمنياً أن يخرج البرنامج بتوصيات تسهم فى تحصين الشباب من اعتناق الأفكار الهدامة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم.