انطلاق الدعاية لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء فترة الدعاية الانتخابية على مقاعد اتحاد الطلاب بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري، والتي يتنافس عليها 904 مرشح وفق القائمة النهائية التي أعلنتها الجامعة، والتي تتضمن 534 طالباً و370 طالبة.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إنه من المقرر السماح بفترة للدعاية الانتخابية بدءًا من اليوم الخميس مع منع استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الجزئية في أعمال الدعاية على أن تبدأ يوم الأحد انتخابات الجولة الأولى بالكليات.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، «بلغ عدد طلاب كلية التربية المسجلين في الانتخابات 107 منهم 44 طالب و63 طالبة، و23 مرشحة فى كلية التربية للطفولة المبكرة، و36 في التربية النوعية تتضمن 25 طالب و11 طالبة، أما في كلية العلوم 46 مرشح ما بين 26 طالب و20 طالبة، وفي التمريض 72 مرشح منهم 42 طالب و30 طالبة، وكذلك 50 مرشح بكلية التجارة منهم 27 طالب و23 طالبة، و19 مرشح بكل من كليتي تكنولوجيا السكر وطب الأسنان، أما في كلية الآداب فتشهد ترشح 59 مرشح ما بين 18 طالب و41 طالبة، و70 مرشح فى كلية الخدمة الاجتماعية ما بين 29 طالب و41 طالبة».

وتابع أن عدد المرشحين قى كلية الحاسبات بلغ 37 مرشح يتضمن 32 طالب و5 طالبات و27 مرشح، وفى الصيدلة يتضمن 22 طالب و5 طالبات، أما الهندسة فتشهد ترشح 98 مرشح منهم 88 طالب و10 طالبات، وفي الطب البيطري بلغ عدد المرشحين 28 مرشحاً يتضمن 24 طالب و4 طالبات، وفي الزراعة 29 مرشحاً منهم 19 طالب و10 طالبات، أما الحقوق فيها 64 مرشح منهم 47 طالب و17 طالبة و63 التربية الرياضية منهم 35 طالب و28 طالبة، و14 مرشح بالفنون الجميلة منهم 10 طلبة و4 طالبات، و43 مرشح بكلية الطب منهم 20 طالب و23 طالبة.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات يوم الأحد، كما يتم الفرز وإعلان النتائج في ذات اليوم، ويتم يوم الاثنين جولة الإعادة في حالة تساوي الأصوات.

ويشهد يوم الثلاثاء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، يليه انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه بالكليات، على أن يتم اختتام الماراثون الانتخابي الخميس بانتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة ومساعديهم، وكذلك انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.