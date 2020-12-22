"التخصص" أبرز شروط الأعلى للإعلام بكود البرامج الطبية للحديث عن كورونا

شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة مطابقة تخصص الطبيب الضيف للموضوع المثار في البرامج الطبية "ومن بينها بطبيعة الحال تناول فيروس كورونا المستجد"، وذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذها المجلس في هذا الصدد شملت ضرورة الإلتزام ببيانات وزارة الصحة الرسمية فضلا عن التحذير بعدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة، كما وضع المجلس ما يعرف بـ"كود البرامج الطبية".

وقد التقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله السابق بوفد نقابة الأطباء للمطالبة بوضع اشتراطات لظهور الأطباء في البرامج ووسائل الإعلام، كما التقي المجلس الحالي برئاسة كرم جبر بوفد من نقابة أطباء الأسنان لذات الغرض.

دراسة سابقة للمجلس أسفرت عن تصدر مواقع التواصل مخالفات تغطية كورونا

ووضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 7 ضوابط للبرامج الطبية شملت الآتي:

1- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.

2- يمنع ظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.

3- أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف.

4- في حال كان مقدم البرنامج طبيبا يفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه على تتر الحلقة.

5- عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

6- عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.

7- مراعاة عدم عرض مشاهد في أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد موافقته.

وبحسب دراسة سابقة أجراها المجلس حول التغطية الإعلامية لفيروس كورونا المستجد فقد تلقى المجلس 50 شكوى وتصدرت وسائل التواصل الإجتماعي المخالفات الخاصة بالضوابط والمعايير وعدم نشر شائعات والالتزام بنشر البيانات التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الصلة، خاصة وزارة الصحة، ثم المواقع الإليكترونية فالقنوات التليفزيونية.