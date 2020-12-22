ضبط أكثر من 8 آلاف عبوة مكملات غذائية محظور تداولها بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 8 آلاف و555 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر، ومحظور تداولها خارج الصيدليات، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط 8555 عبوة «مكملات غذائية» غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات والمستشفيات بدون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك مخزن لمستحضرات التجميل «بدون ترخيص» بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط 2 طن و200 كيلو سلعا غذائية منتهية الصلاحية، مطروحة للبيع داخل أحد متاجر السلع الغذائية الكبرى.

كان العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارا بضبط 2 طن و200 كيلو سلع غذائية «طحينة وجبن وملح طعام وزيت»، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، مطروحة للبيع والتداول، بحوزة مالك متجر لتجارة السلع الغذائية، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما ضبط 2 طن ملح ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع غير مرخص للأسماك المدخنة، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، بضبط 2 طن ملح طعام وأسماك مدخنة «رنجة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وغير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع أسماك مدخنة بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.