وظائف شاغرة في مصرف أبوظبي الإسلامي.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر حسابه الرسمي على موقع لينكد إن، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك المختلفة في القاهرة والإسكندرية وتنوعت الوظائف بين Relationship Manager، Sales Agent، و Financial Planning and Analysis Analyst، و Financial Planning and Analysis Manager، و Brand & Marketing Communcation Senior Manager، وAssistant Product Manager، وجاءت تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط المطلوبة وطريقة التقديم على النحو التالي:

Sales Agent

يشترط مصرف أبو ظبي الإسلامي في المتقدم للوظيفة أن يكون لديه خبرة سنة على الأقل في مجال العمل، ويجب أن يحقق الحاصل على الوظيفة أهداف المبيعات المحددة وخلق فرص عمل جديدة، ومكان العمل بالقاهرة.

Relationship Manager

اشترط مصرف أبوظبي الإسلامي في المتقدم خبرة 6 سنوات على الأقل في مجال العمل، ومكان العمل بالإسكندرية.

Financial Planning and Analysis Analyst

واشترط المصرف أن يتوافر في المتقدمين شروط عدة، بينها الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة في مجال العمل، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، ومكان العمل في القاهرة.

Financial Planning and Analysis Manager

ويشترط مصرف أبوظبي الإسلامي في المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة من 7 لـ10 سنوات في مجال العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية، ومكان العمل في القاهرة.

Brand & Marketing Communcation Senior Manager

واشترط مصرف أبوظبي الإسلامي أن يتوافر في المتقدمين إجادة اللغة العربية والإنجليزية من حيث التحدث والكتابة، والخبرة في مجال العمل، والتخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، ومكان العمل بالقاهرة.

طريقة التقدم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي الشاغرة

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقدم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي الشاغرة من خلال الحساب الرسمي الخاص بمصرف أبو ظبي على موقع لينكد إن.