نجوم غزل المحلة يودعون جثمان "محمد فايز" عقب وفاته بكورونا

شيع المئات من لاعبي كرة القدم بنادي غزل المحلة جثمان الكابتن "محمد فايز" المدير الفني الأسبق لفريق كرة القدم بالنادي، عقب آداء صلاة الجنازة، اليوم، بساحة مسجد منشية البكري بوسط المدينة العمالية، في الغربية، وسط التزام المشاركون في الجنازة بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

وظل جثمان الفقيد داخل سيارة الإسعاف لآداء صلاة الجنازة عليه، وفقا للإجراءات المتبعة لدفن وفيات كورونا، وتقدم المشيعون الكابتن نبيل حلمي، والكابتن صابر عيد، والكابتن وائل شكر، والكابتن عبد العظيم الشوري، ورافقوا الجثمان حتي مثواه الاخير لدفنه بمقابر العائله بالمقابر الجديده بالطريق الدائري .

وكان الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة الأسبق والمدير الفني لدمنهور توفي صباح اليوم إثر إصابتة بفيروس كورونا المستجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجري تغسيلة طبقا للإجراءات الاحترازية.