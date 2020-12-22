حمو بيكا لـ«الوطن»: وصلت للعالمية بدعوات أمي.. وببوس رجلها كل يوم

أكد مغني المهرجانات حمو بيكا، أن النجاحات التي حققها في عالم الغناء والمهرجانات خلال الفترة الماضية، ووصول اغنية شمس المجرة لكي تكون رقم 8 على العالم عبر تطبيق ساوند كلاوند، تحقق بفضل رضا والدته عليه، التي تدعو له في كل صلاة بالنجاح والتوفيق والرزق الحلال.

وقال «بيكا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الأم هي الحياة بالنسبة لأي إنسان، وأنا بنصح أي شاب يريد النجاح في حياته، أن يكون مطيع لوالدته، وتكون راضية عنه؛ عشان ربنا يقبل أن تفتح له أبواب السماء في أثناء دعائها له».

وأضاف مطرب المهرجانات: «أنا أمي راضية عني، وتدعو لي في كل صلاة بأن يرزقني الله بالحلال، والحمد لله دعواتها دائما كانت سبب في نجاحي وشهرتي، وأنا لا أريد أكثر من دعوتها»، مؤكدا: «كل يوم لازم أبوس إيد ورجل أمي، ولا أتركها بدون أن تدعيلي».

وانتهى حمو بيكا منذ أيام، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «وسع للبطل»، مع فنانة شابة تدعى سمر، في أول تجربة تجمعهما معا، من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي، وإخراج الكليب نبيل مكاوي، وستايلست فريد عادل، وميكب فهمي، ومدير التصوير فيرونا.

ويستعد «بيكا» خلال الأيام المقبلة لطرح عدد من المهرجانات الجديدة، من بينها مهرجانين مع المطرب الشعبي عمر كمال، رغم خلافهما الفني؛ إذ أن المهرجانات كانت قد سجلت قبل الخلاف الذي وقع بينهما، واضطر بيكا لطرحهما لاتفاقه عليهما.

وكان الخلاف الذي حدث بينهما، وفقا لـ«بيكا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمر كمال لم ينفذ اتفاق عمل بينهما على تقديم مهرجان غنائي لإحدى محلات فساتين الفرح، ما تسبب في خسائر مادية للأول، على إثرها أعلن إنهاء علاقته الفنية معه، وكتب على صفحته «صحبة مزيفة».