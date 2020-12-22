رئيس مياه القناة: القضاء على مشكلة الصرف الصحي بالتل الكبير

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم القضاء تماما علي مشكلة تسريب مياه الصرف الصحى لعمارات مدينة التل الكبير القديمة، حيث تم تغيير خطوط الربط بين غرف التفتيش والمطابق، وذلك لمنع تسريب مياه الصرف الصحي وحل المشكلة حلاً جذرياً، كما تم الانتهاء من كافة أعمال صيانة مطابق الخطوط الرئيسية والفرعية، بمدينة المستقبل، تمهيداً لبدء أعمال سفلتة وتطوير الطرق الرئيسية للمدينة، وذلك بالتنسيق مع لجنة خدمات المستقبل ومجلس مدينة الإسماعيلية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط 300 مم المغذى لمنطقة السلام، وتم إصلاح خط 10 بوصه بقرية البعالوه، كما تم الانتهاء من إصلاح خط مياه قطر 4 بوصه بعزبة أم مشارق بقرية الشروق، وإصلاح خط مياه قطر 6 بوصه بقرية المحسمه، وفي القنطرة شرق تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر 700 مم والمغذى لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقرية أبوعروق، كما تم إصلاح 2 كسر بخط قطر 6 بوصه بعزبة الغطوس وبجوار مسجد الزهراء، وإصلاح كسر خط 10 بوصة بخط طرد الرئيسي بمحطة الكيلو 11 الفردان، وخط 400 مدخل مدينة المستقبل، وبقطاع بورسعيد.

وأوضح رئيس مياه القناة أنه تم الإنتهاء من إصلاح كسر خط 300 مم فى الكيلو 17 جنوب بورسعيد. كما تم الانتهاء من استكمال أعمال التسليك والتطهير بدءً من شارع محمد على والحميدي وحتى حارة المحلة والحميدى وامتداد حارة المحلة بحى العرب، وتطهير خط شباب الخريجين أمام عمارات ( 64- 54- 44- 46 )، وتسليك وتطهير المنطقة بين الحديقة الدولية والحرفيين، ومنطقة الموقف الجديد بحى الضواحي، كما تم تطهير مطبق مساكن أم زرارة، كما تم تغطية مطبق عمومى بجوار مديرية التربية والتعليم، وفى قطاع السويس تم تطهير وتسليك شارع عبدالمنعم بكفر حودة وخط الصرف الصحى الرئيسى بمنطقة الألبان القديمة بحى الأربعين، وفي محافظة الإسماعيلية تم تطهير وتسليك باستخدام السيارة الفاكيوم الشارع التجاري عند مساكن أعضاء هيئة التدريس بحي ثالث.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوي العملاء.