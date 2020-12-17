علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة أصدر تكليفات جديدة بشأن التعامل مع مياه الأمطار، ومراجعة المناطق الساخنة التى شهدت تجمعات للمياه خلال سقوط الأمطار الشهر الماضي.

تعرف على تكليفات القابضة لمياه الشرب للتعامل مع مياه الأمطار

وشدد «رسلان» طبقا للمصادر، على ضرورة رفع حالة الاستنفار الكامل بجميع الشركات، حتى الشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج، وتطهير شبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع المحطات وجميع الروافع، وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات اللآزمة، مع مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات.

التأكد من جاهزية جميع المعدات قبل سقوط الأمطار ومتابعة بيانات الأرصاد الجوية

وأوضحت المصادر، أن «رسلان»، شدد على ضرورة التأكد من جاهزية جميع المعدات قبل سقوط الأمطار وفور تلقي بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية، والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة، ومراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع أى مواقف طارئة، خلال سقوط الأمطار، خاصة بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

الجزار: مراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر حزمة من التكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، لرفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وذلك طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول.

وزير الإسكان يشدد على تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار ومخرَّات السيول ومراجعة أعمال المرافق بكل محافظة والتأكد من سلامتها

وكان «الجزار» شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة للمعدات والأجهزة، وتطهير شبكات الصرف، وشنايش الأمطار، ومخرَّات السيول، ومراجعة أعمال المرافق بكل محافظة، والتأكد من سلامتها، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من سلامة جميع المعدات، لحين إنتهاء النوَّات ولا سيما بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والمناطق الساخنة بجميع المحافظات.

وكان المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أكد أنه يتم التطهير الدوري والمستمر لبالوعات صرف الأمطار القائمة، وإضافة بالوعات بأماكن تجمعات الأمطار، وإنشاء بالوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة لتتماشي مع حجم المياه المتجمعة، والتطهير الدوري والمستمر لخطوط الإنحدار ومطابق الصرف الصحى، ومراجعة مدى إستيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار، وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي، وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية.

عبدالمطلب ممدوح: تشكيل فرق عمل ثابتة محددة الأهداف والمهام وإنشاء هيكل متكامل لإدارة الأزمات

وكان المهندس عبدالمطلب ممدوح، أكد أنه تم تشكيل فرق عمل ثابتة محددة الأهداف والمهام، وتم إنشاء هيكل متكامل لإدارة الأزمات وتزويده بسبل الاتصال اللاسلكي، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن جميع العاملين بالمنظومة ومهامهم المكلفين بها، ووضع خطط الإستدعاء والتأكد من فاعليتها بعمل المحاكاة بشكل مفاجئ ومستمر، كما تم توريد بعض المعدات الجديدة لتدعيم وحدات التدخل السريع، وتم وجارٍ تزويد المعدات بأجهزة التتبع (GPS)، لتتبع حركتها وتوجيهها أثناء التعامل مع مياه الأمطار.