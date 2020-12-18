4 خدمات تقدمها «مياه الشرب» للمواطنين.. تعرف عليها

رصدت «الوطن»، عدة خدمات تقدمها شركة مياه الشرب بـ القاهرة والأوراق المطلوبة للحصول على تلك الخدمات، وكيفية إجراء توصيل مياه للمحلات من الخط الرئيسى وتركيب عدادات الوحدات وتوصيل المياه للمنازل والشقق بنظام الربط الثابت وهى كالتالى:

توصيل مياه للمحلات من الخط الرئيسى يتطلب الآتى:

-صورة من عقد الإيجار او الملكية

- إيصال مرافق (كهرباء – غاز – تليفون) للمحل.

-صورة الرقم القومى.

-خطاب من الحى.

-التقدم بصورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

إجراءات تركيب عدادات الشقق بنظام البطارية

-صورة من عقد الإيجار أو الملكية.

- إيصال مرافق (كهرباء – غاز – تليفون) .

-صورة إثبات شخصية.

-صورة من الرقم القومى.

-صورة من ايصال المياه للعقار.

-التقدم بصورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

توصيل المياه للمنازل

-صورة من عقد ملكية العقار

-صورة الرقم القومى.

-خطاب من الحى التابع لة العقار

-صورة من رخصة المبانى والتقدم بصورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

-يتم التعاقد أولا على عداد إنشائى ثم يتم التعاقد على العداد النهائى بعد إحضار خطاب المطابقة من الحى

أما التصالح على الوصلات الخلسة يتطلب:

-صورة من عقد الملكية.

-صورة الرقم القومى.

-صورة الرخصة إن أمكن.

-التقدم بصورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

أما الشقق بنظام الربط الثابت فالأوراق المطلوبة هي:

-صورة من عقد الإيجار أو الملكية.

- مستند التخصيص أو محضر الاستلام للوحدة.

- إيصال مرافق (كهرباء – غاز – تليفون).

-صورة من الرقم القومى والتقدم بصورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

من ناحية أخرى، أطلقت شركة مياه الشرب بالقاهرة، سيارات مراكز خدمة العملاء المتنقلة، تجوب الشوارع لتقديم الخدمة للمواطنين، وتحديدا كبار السن وذوى الاحتياجات والمرضى وجميع المناطق التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة لتقديم الخدمة ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء حيث تتلقى طلبات تركيب عداد وتحصيل فواتير وتعاقدات جديدة وشحن كروت الدفع للعدادات مسبقة الدفع وخلافه.