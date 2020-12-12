نائب محافظ القاهرة: وضع خريطة وجدول زمني لحل مشاكل ميه الشرب

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم مناقشة الخطة الموضوعة لإحلال وتجديد شبكات المياه بشرق حي حلوان ويشمل مربع بالكامل بمساحة تتعدى 25 كيلومتر، علاوة على كيفية بدء التنفيذ بالتنسيق بين شركة المياه وحي حلوان بسرعة الإنجاز في إعداد المقايسات المتعلقة بالتجديد.

ووجهت عبدالمنعم، بتذليل أي عقبات نحو تنفيذ رفع كفاءة شبكة المياه الضعيفة بمنطقة حلوان.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ بمقر المنطقة الجنوبية، بحضور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، وهانى إسماعيل رئيس حي المعصرة، وإسماعيل عبدربه مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المياه للشئون الفنية، والدكتور حمدي شطا، مدير عام المشروعات بشركة مياه الشرب.

وأشارت إلى مناقشة تجديد وإحلال شبكة مياه الشرب ببعض مناطق بحي السيدة زينب ووضع جدول زمني للتنفيذ، مؤكده ضرورة وضع خريطة لكل مشاكل شبكة المياه بالمنطقة الجنوبية والسعي لحلها ووضع جدول زمني لحلها في أقرب وقت.

وأكدت نائب المحافظ أنها تسعى لرفع كفاءة شبكات المياة ببعض أحياء المنطقة الجنوبية، ورفع مستوى أداء الخدمات المجتمعية والأساسية المقدمة له، من أجل توفير حياة كريمة ومستوى معيشي راقي وخدمات تقدم بشكل متكامل وأداء جيد.

وأكدت أنه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار العدوى جراء التحذيرات من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بتشكيل لجنة من الحي للمرور اليومي على مستشفيات العزل ومتابعة حالة التعقيم والتطهير ومدى توافر الأدوية وبروتوكولات العلاج ومدى انتظام الأطقم الطبية بالمستشفيات.