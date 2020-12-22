3 سنوات حبسًا تنتظر أحمد حسن وزينب حال عدم إثبات خطأ مرسيدس

أكد الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، أنه من حق أي شركة رفع دعوى قضائية على من قام بعمل فيديو ادعى فيه وشهر بها، بزعم وجود خطأ فني في المنتج طالما لم يثبت المعمل الجنائي ذلك.

جاء ذلك تعقيباً على واقعة اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب الذي قام بتصوير فيديو عن حريق سيارته المرسيدس، وكرر خلاله اسم الشركة متهما إياها بوجود مشاكل في صنع سيارتها.

وأوضح عبيد لـ«الوطن»: «من حق شركة مرسيدس رفع دعوى قضائية بتهمة القذف ضد اليوتيوبرز أحمد حسن، بعدما قام بعمل فيديو عن حريق سيارته، تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكرر فيه اتهامه للشركة بعدم جودة نوع السيارة».

يواجه اتهامات بالقذف

وأوضح أن أحمد حسن عليه تقديم ما يثبت خطأ صنع السيارة وإلا سيواجه اتهامات بالقذف في حق الشركة المذكورة إذا أرادت ذلك بسبب الفيديو الذي نشره على السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن الشركة يمكنها رفع الدعوى خلال 90 يوما من تاريخ النشر، طالما تحقق فيه العلانية.

وتابع: «إذا أثبت المعمل الجنائي خطأ الصنع في السيارة، وحدث حكم بالإدانة، فهي بمثابة دليل قاطع على عدم وجود تهمة قذف، وصحة ما جاء في الفيديو»، مشيرًا إلى أن عقوبة تهمة القذف إذا تحققت فإنها تصل إلى 3 سنوات حبس، كما أن من حق الشركة المطالبة بالتعويض المادي بسبب الأضرار التي وقعت عليها.

الشركات الأجنبية لا تدخل في مفاوضات قبل رفع القضايا

ونوه إلى أن الشركات الأجنبية تعمل وفقًا لما يسمى بإدارة معايير السلوك، التي تقوم أسسها على الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن أي خرق لقواعدها تلجأ على الفور برفع قضية بشكل مباشر دون الحاجة للدخول في مفاوضات.

وقال أستاذ القانون الجنائي، إنه من حق الشركة رفع قضية على الممثل القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت الفيديو، دون تحقق من مدى صحته، كما أنه من حقها مقاضاة المواقع التي تناولت الموضوع دون أن تبحث، وذلك وفقًا لما تقدره النيابة العامة في تحقيقاتها، ومن حق تلك الجهات أنها تدافع عن نفسها.

وفتحت النيابة العامة، تحقيقا في واقعة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن، التي اشتعلت فيها النيران بشكل مفاجئ خلال سيره بصحبة أسرته على الطريق الدائري، وذلك بناء على بلاغ تقدم به إلى قسم شرطة البساتين، ولم يتهم اليوتيوبر أحمد حسن أي أشخاص أو مؤسسات، بالضلوع في الحادث.