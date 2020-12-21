اليوتيوبر أحمد حسن: صورت عربيتي وهي بتولع لضمان حقي.. والنيابة تطلب التحريات

فتحت النيابة العامة، تحقيقا رسميا في احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن، بناء على بلاغ تقدم به إلى قسم شرطة البساتين، وأحيل بعد ذلك إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، ولم يتهم اليوتيوبر أحمد حسن أي أشخاص أو مؤسسات، بالضلوع في الحادث، موضحا أن الحادث ليس جنائيا، وأن سيارته اشتعل فيها النيران بشكل مفاجئ خلال سيره بصحبة أسرته على الطريق الدائري، وأصدرت النيابة العامة أمرا للمباحث بإجراء تحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال اليوتيوبر، بعد أن قدم فيديو وعدة صور توثق الحادث، الذي حول سيارته ماركة مرسيدس إلى كومة صفيح، بعد أن تفحمت بالكامل، جراء الحريق، الذي ظهر في الفيديو المقدم للنيابة، أن النيران تمكنت من السيارة بالكامل، بعد أن تصاعد الدخان بشكل مفاجئ من مقدمة السيارة، وتحديدا من الموتور.

اليوتيوبر: العربية ولعت على الدائري

وقال أحمد حسن خلال جلسة التحقيق التي استغرقت قرابة ساعة، إن النيران اشتعلت في سيارته أعلى الدائري، بالقرب من صقر قريش، بعد أن فوجئ بأحد الأشخاص يوجه له تنبيها من خلال آلة التنبيه: «انزل بص على الموتور فيه دخان طالع منه، ولما ركنت ونزلت أنا ومراتي وبنتي، لقيت فيه دخان كتير فعلا، وبعدها ثواني قبل ما ألحق أتصرف، لقيت النار مسكت في الموتور، ساعتها خليت مراتي وبنتي يبعدوا كتير عشان محدش يصاب وأنا وقفت على بعد 5 أمتار بس وصورت الفيديو والصور، عشان أوثق الواقعة عشان شركة التأمين».

حسن: اشتريت المرسيدس من 5 شهور

وأضاف حسن: «العربية مرسيدس موديل 2020، واشتراها من 5 شهور، بس الحمد لله أن ربنا نجاني أنا ومراتي وبنتي من الموت، ربنا سخر لنا راجل طيب نبهني إن فيه دخان طالع من الموتور، وأنا كنت راجع من مشوار من أكتوبر وكنت على الطريق الدائري، بالقرب من صقر قريش لما العربية ولعت».

تحريات المباحث

وتابع اليوتيوبر: «أنا مأمن على العربية تأمين شامل، وأنه يثبت الواقعة أمام النيابة العامة حتى يحفظ حقه أمام القانون ويستطيع العودة إلى الوكيل والشركة المصنعة للسيارة للحصول على حقه، الموضوع حصل بالمصادفة ومفيش أي شبهة جنائية في الواقعة».

وعقب انتهاء النيابة من سماع أقوال اليوتيوبر، قررت إخلاء سبيله، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة للتأكد من صحتها، وأنها متسقة مع أقوال صاحب السيارة من عدمه، وكلفت المباحث بموافاتها بنتائج التحريات عقب الانتهاء منها.