عمان تعلن الاشتباه في 4 حالات مصابة بـ كورونا «الجديدة»

أعلنت سلطنة عمان الاشتباه بوجود 4 حالات مصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة، قادمة من بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة بسلطنة عمان، إنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات. وأوضح وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، أن هناك دراسة جارية للتأكد من وجود 4 حالات قادمة من بريطانيا، مشيرا إلى أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.

وتابع وزير الصحة العماني، أنه لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة من كورونا أكثر شراسة وخطورة من كوفيد 19، موضحا أن لقاحات كورونا الحالية فعالة ضد الفيروس.

وأعلنت سلطنة عمان أمس وقف حركة الطيران مع بريطانيا، بعد إعلان المملكة المتحدة أن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة وأنها أسرع انتشارا من كوفيد 19.

كما قررت غلق المنافذ البرية والبحرية ومنع الخروج أو الدخول لمدة أسبوع لمواجهة السلالة الجديدة

فى السياق، أكد مختبر بايونتيك، قدرته على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع في حال تحوّل الفيروس، موضحا أن اللقاح الحالي فعال ضد كورونا الجديدة.

فيما جددت ألمانيا إغلاق الحدود مع بريطانيا وجنوب أفريقيا حتى 6 يناير المقبل.

وكانت بريطانيا أعلنت رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما أكدت روسيا وألمانيا وفرنسا أن اللقاحات الحالية فعالة ضد الفيروس.

وينوه العلماء إلى أن السلالة الجديدة من كورونا أكثر انتشار بنسبة 70%، ولكن ليس هناك تأكيدات أنها أكثر فتكا بالمرضى من كورونا الحالية.

وأوضح علماء بالمجموعة، التي تتولى دراسة السلالة الجديدة، أنها تفشت بسرعة في جنوب بريطانيا، وقد تطال أنحاء البلاد وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأكدت المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة فى بريطانيا أن السلالة الجديدة لكورونا لها قدرة أكبر على الانتقال وهناك إشارات إلى أن السلالة لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال.