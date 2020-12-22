محافظ السويس: تأجيل المهرجانات وتوفير علاج كورونا بالعزل المنزلي

أصدر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، تعليمات بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة وفيروس كورونا المستجد بجميع المصالح الحكومية والمديريات والأحياء، مشددا علي استمرار عمل اللجان المشكلة لمتابعة ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات والتأكد من وجود رصيد يكفي لمدة من 3 إلى 6 شهور .

وأكد المحافظ خلال اجتماع موسع، اليوم، لي تواجد الكوادر الطبية المدربة والكافية في المناطق المخصصة للتعامل مع الحالات لضمان الاستمرار في العمل دون نقص .

وشدد "صقر" علي توفير الادوية المستخدمة في علاج الحالات المنزلية بكل منافذ الدواء، وتطبيق كافة الإجراءات للحد من التجمعات والاحتفالات قدر المستطاع وتأجيل المهرجانات العامة والجماهيرية لحين إشعار آخر.

وطالب بتطبيق كافة إجراءات الوقاية في المدارس والجامعات والالتزام بارتداء الكمامة في الاماكن العامة ووسائل النقل الخاصة، والتأكيد علي قطاع الفنادقالالتزام بكل دقة بقواعد وأساليب الوقاية، لافتًا إلى أن الجهات الحكومية والخاصة مطالبة بالالتزام الكامل بكل أساليب الوقاية سواء في المكاتب أو منافذ تقديم الخدمة أو في المصاعد داخل المؤسسات أوفي وسائل النقل الخاصة بها.