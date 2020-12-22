وزيرة البيئة: «البايوجاز» يواجه التغيرات المناخية وبديل لأنابيب الغاز

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن وحدات إنتاج البايوجاز هي نموذج مبسط لفكر الاقتصاد الدوار الذي يسعى العالم حاليا لتحقيقه، مشيرة إلى أن وزارة البيئة بدأت العمل على تكنولوجيا البايوجاز منذ سنوات، قامت خلالها مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة بإنشاء 1300 وحدة بيوجاز في الأقصر والفيوم وأسيوط، لنشر فكر مختلف في التعامل مع روث الحيوانات والمخلفات الزراعية للاستفادة منهم في إنتاج طاقة رخيصة للاستخدام المنزلي وسماد عضوي جيد، في إطار توجه الوزارة لنشر فكر إعادة الاستخدام وعدم إهدار الموارد بتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأضافت «فؤاد»، عقب افتتاحها 60 وحدة بايوجاز لتحويل مخلفات الحيوانات لغاز بالمنيا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، أن مشروع وحدات المنيا يحقق فكر الاقتصاد الدوار ببساطة وكفاءة من خلال الاستفادة من المخلف لإنتاج طاقة نظيفة آمنة مستدامة ورخيصة تفيد وتدعم أهل القرية.

إطلاق 6 شركات ناشئة

وتابعت أن المشروع يحقق أيضا فكر الوظائف الخضراء من خلال توفير فرص عمل بتدريب الشباب ومساعدتهم على إنشاء شركات، حيث نتج عن المشروع إطلاق 6 شركات ناشئة وتدريب 6 مهندسين و6 فنيين، بالإضافة إلى ما تحققه الوحدات من عائد اقتصادي، فالوحدة توفر طاقة توازي 2 أنبوبة بوتجاز شهريا وسماد عضوي.

وأكدت أن المشروع يعد نموذجا مبسطا للتنمية المستدامة بتحقيق مردود بيئي واقتصادي واجتماعي تقدمه مصر للعالم من قلب ريف الصعيد المصري، بما يعد رسالة واضحة ومباشرة للمواطن حول العمل البيئي وأهدافه ومزايا تحقيق التنمية المستدامة على الفرد والمجتمع.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يحقق مردود آخر لا يقل أهمية على المستوى الوطني والدولي وهو التصدي لآثار التغيرات المناخية، بالتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستنتج من حرق المخلفات، والتي وفر هذا المشروع طريقة آمنة للتخلص منها.