استشاري مناعة: الكمامة والتباعد الاجتماعي الحل للوقاية من كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن معظم الفيروسات التنفسية بما فيهم الفيروسات التاجية والتي منها فيروس كورونا والإنفلونزا هي من طبيعتها التحور بدليل أننا كل عام نأخذ مصل إنفلونزا مختلف عن السنة التي تسبقها، وذلك يعني أن فيروس كورونا مُعرض لأن يحدث له تحور جيني وسلالة أخرى.

وأشار إلى أن مشكلة السلالة الجديدة أنها أكثر انتشارا ولها قدرة على نقل العدوي بشكل أشد بكثير من الموجة الأولى وهو ما نراه في معدل الإصابات الكبير على مستوى العالم.

كبار السن الأكثر عرضة

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أنه حتى الآن لا يوجد دراسة تؤكد مدى قدرة الفيروس على الانتشار فقط أو قدرته على الفتك أو زيادة قوته، ولم يتم الإفصاح عن نتائج الدراسات حتى الآن على السلالة الجديدة، لكن الخوف الآن على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الكمامة والتباعد الاجتماعي الحل

وتابع أن الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي الحل حتى الآن للوقاية من فيروس كورونا، منوها إلى أنه يجب أن تكون الكمامة أسلوب حياة في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن السلالات الجديدة هي سلالات متحورة من السلالات الموجودة والتي حدث تغير في محتواها الجيني، «طبيعة الفيروسات عند خروجها من شخص لآخر تفقد جزء من محتوها الجيني، وفقدان هذا المحتوي الجيني يؤثر على سلوكياتها منها القدرة على الانتشار والفتك».

وأكمل الحداد أن فيروس كورونا ليس له كتالوج ولا نعرف مدى صحة تحوره للأسوء أم للأفضل ولكن الواقع يوضح أنه تحور ليصبح أكثر قدرة على الانتشار.

كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا

ونوه إلى أن معظم الشركات التي أنتجت المصل أعلنت بأن لقاحاتها تحتوي على عدة سلالات بما فيهم السلالات المتحورة، ولكن كل عام سيتم عمل تحضيرات جديدة من هذه السلالات ويتم إضافتها على اللقاحات ويصبح هذا الفيروس مثله مثل الإنفلونزا الموسمية يحتاج إلى لقاح موسمي كل عام.

كورونا لن يختفي وسيظل موسمي

وتابع أن فيروس كورونا لن يختفي ولكن سيظل موسمي مثل الإنفلونزا، واللقاحات لا تعطي حماية 100% ويجب الحرص واتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على أن اللقاحات إن لم تمنع الإصابة فهي تقلل من الأعراض.

وأشار إلى أن تشابه أعراض فيروس كورونا مع الإنفلونزا في فصل الشتاء هي المشكلة الكبري، ويجب على أي شخص مجرد ظهور أي أعراض يعزل نفسه في المنزل ويتواصل مع الطبيب.