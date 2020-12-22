«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن سلالة فيروس كورونا الجديدة؟

شهد المشهد الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم تخبطات شديدة خاصة بعد ظهور سلالات جديدة للفيروس في بريطانيا، مما أدى إلى وقف بعض الدول حركة الطيران إليها في ظل زيادة أعداد المصابين.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن سلالة فيروس كورونا الجديدة في «س وج»، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس بوزارة الصحة.

• ما هى السلالة الجديدة التى ظهرت لفيروس كورونا؟

- المعلومات التي أبلغت بها السلطات الصحية في المملكة المتحدة وفقا لمنظمة الصحة العالمية تفيد أن السلالة الجديدة «الفيروس المتغيّر» أكثر قدرة على الانتشار، تُجرى حاليًا مزيد من البحوث للتعرّف على سرعة هذا الانتشار، ومدى ارتباطها بالسلالة القديمة، إلى جانب المعلومات المبدئية حول ما إذا كانت السلالة المتغيرة تسبب درجةً أشد من المرض، والدراسات لا تزال تجرى على المصابين بهذه السلالة مقارنة بالمصابين بـ«كوفيد-19».

• هل التغير الذي طرأ على الفيروس سيؤثر على اللقاحات؟

- لا يوجد دليل علمي حتى الآن على تغيرات في فعالية اللقاحات المنتظرة أو قدرة المصاب على إنتاج أجسام مضادة للفيروس، وأكدت المنظمة أنه من المهم معرفة أن جميع الفيروسات تتغير مع مرور الوقت، وهذا يشمل فيروس جائحة «كوفيد-19» وحتى الآن، تم التعرّف على مئات الأنماط المختلفة لهذا الفيروس في جميع أنحاء العالم، ويجري متابعة ذلك عن كثب، ولم يكن لمعظم التغيرات التي طرأت على الفيروس سوى تأثير ضئيل أو معدوم على انتقال العدوى أو شدة المرض.

• ما هي خصائص «الفيروس المتغير» كما أطلقت المنظمه عليه؟

- المؤشرات الأولية تشير إلى أن «الفيروس المتغير» قد يكون أكثر قدرة على الانتشار بسهولة بين الناس وتنصح منظمة الصحة العالمية بإجراء مزيد من الدراسات الفيروسية لفهم التغيرات المحدّدة التي وصفتها المملكة المتحدة.

• ما هي أفضل طريقة للوقاية من الفيروس المتغير؟

- الإجراءات الاحترازية والالتزام بها خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين وتجنب السفر إلا في حالة الضرورة القصوى.

• هل «الفيروس المتغير» يوجد في مصر؟

- بحسب تصريحات الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرروس كورونا بوزارة الصحة، لم تصل السلالة الجديدة للفيروس مصر، مؤكدا الحرص الكامل من قبل الوزارة على عدم تفشيها.