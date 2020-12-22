«التعليم»: رفع الغياب من المدارس لحماية الطلاب من فيروس كورونا

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اتخذ قرار رفع الغياب من المدارس آخر 3 أسابيع من الفصل الدراسي الأول، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من فيروس كورونا، خاصة بعد زيادة أعداد إصابات ووفيات كورونا.

تعقيم لجان الامتحانات بجميع المحافظات

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز اللجان الامتحانية لبدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، ومن المنتظر أن تبدأ في 10 يناير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بجميع المحافظات، لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حققت ما خططت له خلال سير العملية التعليمية بالترم الأول من العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الدراسة سارت بشكل منتظم ولم يحدث أى معوقات على مدار الأسابيع الأولى من بدء العملية التعليمية منذ 17 أكتوبر الماضى، موضحا أن نسبة الحضور بين الطلاب خلال الفترة الماضية وصلت إلى 98%.

الامتحانات من المنهج الذى تم تدريسه

وأوضح لـ«الوطن»، أن جميع المدارس بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بدأت في تجهيز الجداول الامتحانية لطلاب صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، لافتا إلى أن جميع الامتحانات ستأتى من المنهج الذي تم تدريسه لجميع طلاب صفوف النقل، وسيكون هناك مراعاة من واضعى الامتحانات أثناء وضع الأسئلة بسبب صعوبات وتحديات قيروس كورونا، موضحا أن الجميع داخل ديوان عام الوزارة يسعى إلى إنجاح العام الدراسي الجديد.

امتحانات الثانوية العامة 19 يونيو إلكترونيا

وأشار شوقي إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى 19 يونيو المقبل إلكترونيا، كما سيتم تصحيح الإجابات إلكترونيا أيضا، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق العدالة في التصحيح، منوها إلى أنه شدد على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات بتقليل أعداد الطلاب في اللجنة الواحدة خلال امتحانات صفوف النقل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع بأنه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، كما سيتم قياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، مؤكدا أنه خلال إجازة منتصف العام الدراسي سيتم الاستعداد جيدا لبدء الفصل الدراسي الثانى تزامنا مع إمكانية حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا.