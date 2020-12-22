الزراعة: الزرافات الجديدة بـ2 مليون دولار.. لن ندفع منها مليما

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنّ مصر لم تدفع مقابل مادي لـ الزرافات الثلاث القادمة من جنوب أفريقيا إلى مصر، رغم أنّ قيمتها تصل لمليوني دولار، موضحا أنّها جاءت إلى مصر بنظام التبادل، وأنّ مصر أرسلت حيوانات كفرس النهر، وعدد من الكباش الأروي، إلى جنوب أفريقيا، حسب ما نصّت عليه اتفاقية «سايتس» للحياة البرية.

وأضاف محمود، لـ«الوطن»، أنّ الزرافات جاءت في إطار خطة تطوير حدائق الحيوان، التي جرى إقرارها، وتستهدف تأهيل الحديقة لتصل إلى الوضع الأفضل والمأمول منها، لافتا إلى أنّه جرى وضع خطة تقوم على تلبية رغبات جمهور الحديقة في مشاهدة جميع الحيوانات وبينها الزرافات.

قيمة تذكرة حديقة الحيوانات لن تتغير

وأوضح أنّ قيمة تذكرة حديقة الحيوان ثابتة بـ5 جنيهات ولن يتم رفعها، كما لن يتم تخصيص بيت للزرافات وستكون متاحة للزوار كافة.

تحليل BCR للزرافات قبل وصولها لحديقة الحيوان

وتابع أنّ الزرافات القادمة من جنوب أفريقيا وصلت إلى مطار القاهرة في تمام التاسعة صباح اليوم، وهي عبارة عن ذكر وأنثيين تمّ استيرادها من جنوب أفريقيا، وإجراء تحليل «بي سي آر» قبل شحنها لحديقة حيوان الجيزة لضمان خلوها من الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنّ حديقة حيوان الجيزة انتهت من بيت الزرافات الجديد، وهو من الأماكن الأكثر استقبالا للزوار بأحدث تصميم طبقًا للاشتراطات الدولية، خاصة أنّ بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به من حجمها الكبير الذي يجعلها أطول الحيوانات البرية، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها، كما أنّها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها شبيهة بالقرون، ومنها 9 أنواع، وتنتشر في تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

وتمتلك وزارة الزراعة حديقة الحيوان بالجيزة التى تأسست عام 1891 وهي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، ويوجد في الحديقة نحو 6 آلاف حيوان من نحو 175 نوعا، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية، وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وبها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة. كما تحوي متحف تم بناؤه في العام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

ويقع بيت الزرافات أمام الباب 3 داخل حديقة حيوان الجيزة بجوار بيت الجمل الأسيوي، وجرى إعداد برنامج غذائي صحي معتمد للزرافة سُنسن، خصيصًا لها داخل الحديقة لضمان نقاءها، فضلا عن تقديم مجموعة من الفيتامينات، والأملاح معدنية، والمتابعة على مدار 24 ساعة.