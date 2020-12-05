رئيس "حدائق الحيوان" عن استقبال 3 زرافات: "سنسن مش هتبقى لوحدها"

قال اللواء دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن بيت الزرافات الجديد يتميز بأنه في وسط الحديقة، ومن ثم فإن الوصول إليه يعد أمرًا سهلًا عما كان عليه الوضع في البيت القديم.

وأضاف رجائي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي: "مساحة البيت الجديد فدانين وهي مناسبة جدا لعدد الزراف الذي سنستقبله، والزرافة سنسن لن تكن وحيدة، وفكر وزير الزراعة في الحصول على حيوانات مهمة وغالية دون أن نكلف الدولة أي أعباء، واتبعنا من أجل ذلك أسلوب البدل من خلال استبدال الزيادات في حيواناتنا بحيوانات أخرى".

وتابع: "الزرافة سنسن كانت وحيدة وبالتالي فقد عملنا على استقبال 3 زرافات، حتى لا يفرغ البيت عند نفوق الزرافة، وسنستقبل 3 زرافات دون أي أعباء مالية على الدولة".

وأردف، أن الفترة الماضية شهدت رعاية كبيرة للحيوانات من قبل الدولة المصرية، إذ استغلت فترة إغلاق الحديقة في عملية الإكثار والتزاوج كما جرى استقدام حيوانات جديدة مثل النمور وهو ما يجعل الناس تستمع بها، بالإضافة إلى وحيوان الباكا وهو حيوان أليف من فصيلة الجمال، والدب الروسي المعروف بحجمه الكبير وشراسته "عمل نشاط كبير في بيت الدببة".