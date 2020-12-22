ذكر وأنثيين.. 31 مليون جنيه قيمة شراء الـ3 زرافات الجديدة

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان استقبلت اليوم 3 زرفات جديدة، تقدر قيمتها بـ31 مليونا و441 ألف جنيه، أي ما يعادل 2 مليون دولار أمريكى.

وأضاف محمود، أنه تم إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب أفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الزرفات وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة في التاسعة صباح اليوم، وقام فريق طبي من معهد صحة الحيوان والحجر البيطري بإجراء الكشف الطبي عليها وسحب العينات اللازمة لفحصها والتأكد من خلو الزرفات من الأمراض والأوبئة والفيروسات.

وتابع رجائي أن شراء الزرفات يأتي في إطار التطوير المستمر لحديقة الحيوان حتى تنال إعجاب زائريها.

وفي أغسطس الماضي، أعدت حديقة الحيوان برنامجًا تأهيليًا لأنثى الزراف «سُنسن» المنفردة في بيتها، تمهيداً لإدخال ذكر الزراف القادم من جنوب أفريقيا للتزاوج معها، حيث تمّ تخصيص فريق بيطري وعمال، لرفع الكفاءة الصحية لها، وتوفير جو مناسب، والخروج من حالة الحزن والاكتئاب التي سيطرت عليها الفترة الماضية بسبب عيشها منفرده منذ موت أسرتها العام قبل الماضي.