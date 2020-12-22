حملات تطهير ونظافة بشوارع كفر الشيخ للحد من انتشار كورونا

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات نظافة وتعقيم وتطهير للشوارع الرئيسية بها، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق توجيهات المحافظ، اللواء جمال نور الدين، حيث شهدت المدن والقرى، حملات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية، بمراكز ومدن المحافظة.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

وتابع علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة، بقرية شباس عمير، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بديوان عام الوحدة المحلية، بالإضافة الي الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت الحكومية والمدارس بقرية الحدادي، وكذا بقرية الفقهاء القبلية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

ومن جانبه، أوضح وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أنه يجري استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذا المنشآت الحكومية، والمدارس بقرية سنديون.

كما شهدت المدن والقرى حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملات النظافة الموسعة بالقنطرة البيضاء، بالإضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة، وتركيب عوازل جديدة، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين أثناء سقوط الأمطار.

كما تابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، صيانة كشافات الإنارة العامة وإحلال وتجديد بعض الكشافات المعطلة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومقابر المسلمين، فضلاً عن مداخل ومخارج القرى والتوابع، وذلك لتحسين الرؤية الليلية.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنشاء مظلة للمقابر بقرية محلة أبو علي، بالمشاركة المجتمعية، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب العوزال وشد الأسلاك بمقابر القرية، بالإضافة إلى أعمال تقليم وتهذيب جميع الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية الملاصقة لأعمدة الإنارة العامة.

وأكد العميد هانى محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، انتظام سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل بشوارع المدينة، واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، ومداخل ومخارج المدينة، فضلاً عن إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق، وكذا نظافة الجزر الوسطى وإزالة الحشائش الضارة، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار والنخيل وتسوية التربة الرملية، وكذا كنس الطرق ورفع الأتربة أولاً بأول، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة بالمدينة، والظهور بالمظهر اللائق بالمصيف كمدينة سياحية.

وأوضح أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه يجرى رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين الطرق بقرية دار السلام وتوابعها.

وقام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال النظافة وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ونقلها إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلي صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة، وتركيب عوازل وشد الأسلاك بالمدينة، وقريتي الكفر الشرقي، وكوم الحجر، وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.