رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. والمحافظ: الطوارئ مستمرة

انتشرت معدات النظافة الخاصة في الشوارع بمختلف مدن محافظة كفر الشيخ، استعداداً لرفع مياه الأمطار خلال ساعات الليل، بناءً على توجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، بعدما تعرضت مناطق بالمحافظة لهطول أمطار، بين متوسطة وغزيرة اليوم الثلاثاء.

وأعلن محافظ كفر الشيخ استمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف المحافظ رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع و كسح مياه الأمطار ليلاً، وسحبها من أمام المدارس والمصالح الحكومية وكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بغرب العاصمة وشرقها، إضافة إلى رفع مياه الامطار بشوارع قرى مركز كفر الشيخ.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، واستمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

فيما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي أولاً بأول.

وكذلك تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالمدينة والقرى، فيما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رفع المياه، واستمرار سير عمل المعدات بكافة أنحاء المدينة والقرى.