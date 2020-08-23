حملة لإزالة الإشغالات وتطوير شوارع عاصمة كفر الشيخ  

تفقد محافظ كفرالشيخ، رفقة عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عدداً من الأحياء بحي شرق العاصمة.

ووجه المحافظ برفع الإشغالات برافد الطريق الدولي الساحلي، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لتوسعة شارع نبوي المهندس، لتيسير الحركة المرورية به.

وشدد على رفع كفاءة الإنارة بعدد من الشوارع المتفرعة من شارع نبوي المهندس، عندما لاحظ تدلي عددا من الأسلاك الكهربائية، مطالباً بتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وسرعة الانتهاء من توسعة شارع نبوي المهندس، وإزالة التلتوارات، ومنع انتظار السيارات بالشارع، لتيسر حركة السيارات والمواطنين.