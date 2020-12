«صبحي» يشهد توقيع بروتوكول تدشين أول احتفالية رياضية «مصرية- عربية» 

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة ايه وان ميديا لايت (A1 media light)؛ للإعلان رسميا عن تدشين أول احتفالية رياضية مصرية عربية، تقام سنويا تحت مسمى «the first- الأول عربيا» على مستوي كرة القدم العربية والأول مصريا في جميع الألعاب الرياضية، وذلك تحت شعار «عيد الرياضة العربية على أرض مصرية».

وقع البروتوكول، نجم منتخب مصر السابق الصقر أحمد حسن، الذي يتولى مدير الاحتفالية، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والإعلاميين.

وزير الشباب والرياضة: الدورة الأولى للاحتفالية في صيف 2021

وتقام الدورة الأولي من احتفالية (the first) الأول، في نهاية صيف 2021 بأحد الفنادق الكبرى، بمشاركة نخبة من نجوم الرياضية المصرية والأشقاء العرب، كما يحصد جوائز (the first) أفضل الرياضيين المصريين والعرب، الذين سيتم اختيارهم من خلال لجان الخبراء، واستفتاء الجمهور من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

وفى كلمته، لفت الدكتور أشرف صبحي، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو دعم وتشجيع الشباب المتميزين في شتى المجالات.

وأوضح أن جائزة الأول «the first» هي مشروع خاص بالمنظومة العربية، ويساهم في تحفيز الرياضة العربية، وتعد بمثابة بصمة سنوية بفكر جديد مبتكر، هدفه تحفيز المبدعين رياضيا.

تخصيص جائزة للأفضل في الأخلاق

وأكد الوزير، على أهمية تسجيل حقوق الجائزة، ووجود نظام تتبعي للجنة تحكيم دائمة لتحدد الأفضل وفق مجموعة من المعايير، مطالبا بوجود جائزة للأفضل في الأخلاق كجائزة عربية يتم تقديم كل الدعم لها.

وقال الكابتن أحمد حسن، مهرجان الأول سيليق باسم مصر، وسيكون مختلفا بوجود لجان متخصصة تختار الأفضل في مختلف السباقات وفق رؤية فنية، وكذا تصويت الجماهير، مقدما الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل للمبادرات والبرامج المتنوعة التي تعظم التواصل الرياضي الشبابى العربي بين مصر والأشقاء العرب.