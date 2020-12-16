وزير الشباب: نستهدف استنساخ 10 صلاح من 1000 موهوب نكتشفهم سنويا

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستمرار نجاح المشروع القومي لـ اكتشاف الموهوبين، ومشروع البطل الأولمبي، في لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، و9 لعبات رياضية أخرى.

الوزير: ننفذ استرتيجية قائمة على توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف "صبحي"، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة عندما اختارت لجان فنية ورياضية وعلمية للإشراف على تنفيذ المشروعين، تستهدف اكتشاف الموهوبين، في جميع الأعمار السنية، ووضعت عدة اعتبارات، عند اختيار أعضاء هذه اللجان، منها أن يكونوا من النجوم الذين لديهم تاريخ مشرف في الرياضة المصرية، وأن يكون من بين الأعضاء خبراء فنيون وأساتذة علميون من كليات التربية الرياضية، وأخصائيي التغذية المشهود لهم بالكفاءة في تخصصاتهم.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أننا ننفذ استرتيجية وسياسية، قائمة على توجيهات وتعليمات من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ترتكز عناصرها الرئيسية على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وفي ربوع الدولة المصرية، بالإضافة إلى تدعيم فكرة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتوفير كل السبل التي تؤهلهم لأن يضربوا أعظم وأروع الأمثلة، في تمثيل وطنهم في أبهى الصور داخل وخارج الوطن، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف ضرب الرقم القياسي في اكتشاف 1000 رياضي موهوب سنويا، في لعبة كرة القدم، و9 لعبات رياضية أخرى فردية وجماعية، بعناية فائقة ورعايتهم رعاية كاملة، على أمل أن يخرج من بينهم نجوم كبارعلى غرار نجوم مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه، موضحا أن الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بأبنائها، وتوفير كل سبل التفوق والرعاية الرياضية والصحية، يجعلنا نأمل أن نستنسخ سنويا على الأقل 10 محمد صلاح.

جدير بالذكر أن المشروع القومي لرعاية الموهوبين بوزارة الشباب والرياضة، خصص حوالي 16 ناديا ومركز شباب لاختبار الأطفال والشباب الموهوبين، حيث تم اختيار هذه الأندية ومراكز الشباب في محافظات القاهرة الكبرى، والصعيد، والإسكندرية ومنطقة القناة ووسط الدلتا.