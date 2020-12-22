نائب برلماني: تطبيق القانون ومحاربة الفساد تعزز ثقة المواطن في الدولة

قال النائب أحمد يحيى الجحش عضو مجلس النواب إن الاستقرار السياسي والاقتصادي هو أحد أهم مرتكزات التنمية الشاملة بهدف النهوض والتقدم نحو المكانة التى ينشدها أبناء الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها معهد الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها حول «تنمية قيم المواطنة لدي الشباب الجامعي» بحضور النائب أحمد يحي الجحش عضو البرلمان المصري وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية والدكتور تامر الشحات مستشار اللجنة الثقافية ومنسق عام الندوة وعدد من الأساتذة والطلاب بالمعهد.

وأضاف النائب أن مصر تعيش تجربة خاصة البناء التنموي القائم علي الانتماء بالإضافة إلي الأسس العلمية الإنسانية مشيرا إلى أن الدولة تضرب بيد من حديد بكامل قدراتها لمحاربة الفساد.

وأكد النائب أن الإستقرار السياسي والاقتصادي هما هدف الدولة من اجل تنمية مستقرة وشاملة من خلال عملية الوصول إلى معدلات عظمى في مواجهة الفساد المالي وأيضا الأخلاقي مشيرا إلى أن تطبيق القانون يساعد في بناء الدولة واستعادة قوتها من خلال تنقية القوانين بما يتوافق مع أهداف هذه الأمة من تنمية.

وقال الدكتور تامر الشحات منسق الندوة أن تنمية قيم المواطنة هي الأساس الذي تُبنى عليه التنمية الشاملة والتى يكون هدفها الأعظم هو رخاء اقتصادي بما يحقق استقرارا اجتماعيا بين فئات المجتمع المختلفة فتختفي الفوارق العظمى ويدفع نحو تنمية هذه القيم.

وأوضح أن إحساس المواطن بأن هناك دولة تدعم المؤسسات العاملة في المجال الإنساني بما لديها من قدرات خاصة للوصول للمواطن وتأهيله لسوق العمل يجعله يشعر بأن هناك من يعمل لصالحه فيعتز بوطنه وجنسيته.

وأكد الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد معهد الخدمة الاجتماعية ببنها أن مصر مشمولة برعاية الله وحفظه وأنه خص شعبها بخصائص ميزها بها عن باقي الشعوب الأخرى حيث أنعم الله عليها بالوحدة والترابط ووحدة الأصل والعرق واللغة وهو ما يمثل حائط صد قوي أمام محاولات تفتيت المجتمع المصري والتي يقف ورائها جماعات الشر والإرهاب التي تخطط وتستهدف المصريين لشق الصف ونشر الخلاف والتعصب الأعمي بين المصريين.

وأضاف أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أحبطت كل مخططات الفساد والإفساد واصبحت في مصاف الدول الكبري برؤية مستقلة مستقبلية مدروسة تتمثل في التنمية التي تشهدها البلاد والتي تعتمد علي استراتيجية رؤية مصر 2030.

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