60 لجنة تضم 1200 طالب في أول أيام امتحانات الخدمة الاجتماعية ببنها

بدأت اليوم، امتحانات السنة النهائية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وجرى تطبيق كل الإجراءات على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، والكشف على حرارتهم وتعقيمهم.

وأعلنت الأستاذة الدكتورة نورهان منير فهمي عميد المعهد، أنه تم رفع درجة الاستعدادات داخل المعهد، تزامنا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي للسنة النهائية، التى تستمر حتى 15 يوليو الجارى، في ظل الظروف الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقدت الدكتورة نورهان منير عميد المعهد سير الامتحانات التى بدأت الاثنين، بمادة إدارة المؤسسات يرافقها الدكتورة منى هدهد مدير إدارة البيئة، والدكتورة وسام الشاذلى الاستاذ المساعد بالمعهد، وهناء عبد العال مدير إدارة الخدمات الطلابية والدكتورة رضا ابراهيم ابو العزم والمنتدبة من المركز الطبي النموذج ببنها وعددا من قيادات المعهد.

وتفقدت الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق التباعد والمسافات البينية بين الطلاب وأعمال التطهير والتعقيم وبوابات التعقيم وتعقيم الطلاب والعاملين.

كما تفقدت الإدارة الطبية وتوافر كل المستلزمات الطبية بها وتوافر اسطوانة أكسجين للتعامل مع أى حالات طارئة.

وخلال جولتها، وجهت العميدة بتوفير الرعاية الطبية والجو الملائم لأحد الطلاب المصابين في حادث.

وأشارت الدكتورة نورهان منير، إلأآ أن 1200 طالبا يؤدون الامتحانات على فترة واحدة، حيث تم عمل خيمة امتحانية على مساحة 2900 متر، و4 مدرجات وقاعة وقاعة للعزل الطبي لأى حالات طارئة، وقاعة للجان الحالات الخاصة، وتطبيق اجراءات التباعد أمام المعهد أثناء دخول الطلاب.

وأضافت العميدة، أن التصحيح إلكترونى لأوراق الطلاب سيتم أولا بأول، بعد تعقيم الأوراق الامتحانية، وحتى انتهاء الامتحانات التى تجرى في 60 لجنة، حيث تم تحديد عدد الطلاب بواقع 20 طالب بكل لجنة، وتطبيق التباعد لمسافة متر ونصف، بين كل طالب وزميله.

وأشارت عميد المعهد، إلى أن إدارة البيئة وخدمة المجتمع، قامت بتوفير كل متطلبات العملية الامتحانية، وأجهزه الرش والتعقيم للمدرجات، وقاعات الامتحانات والكنترولات قبل وبعد دخول الطلاب، فضلا عن توفير أجهزة الكواشف الحرارية لقياس درجة حراره الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، قبل دخول المعهد وعمل حجرتين للعزل في حالة حدوث أي طارئ.

وأشارت عميد المعهد، إلى توفير الكمامات والجوانتيات وواقيات القدم، وتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الكلور والمطهرات اللازمة، لأعمال التعقيم ووضع ملصقات إرشادية للطلاب داخل المعهد، وتوفير الأقلام والأدوات الاحتياطية للطلاب.

وقامت إدارة البيئة، بنشر فيديوهات للتوعية عبر الصفحة الرسمية للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بالإجراءات الاحترازية للامتحانات داخل المعهد قبل بدء الامتحانات.