معهد الخدمة الاجتماعية ببنها يستقبل الدراسة بتحية العلم والسلام الوطني

بدأت الدكتورة نورهان منير، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد، أول يوم دراسي بأداء السلام الوطني وتحية العلم، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة، مع تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب.

وأكدت الدكتورة نورهان منير عميدة المعهد، على بث قيم الولاء والانتماء للوطن، موجهه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة على تضحياتهم وجهودهم المبذولة من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة الوطن والنهوض بمصر.

وقالت: "إننا نبدأ عامًا دراسيًا جديدًا يتزامن مع الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة التى عبرنا فيها إلى الانتصار والعزة واليوم نسعى لعبور آخر وهو العبور نحو النجاح والمستقبل المشرق لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ووجهت العميدة في كلمتها خلال أول يوم دراسة بحضور عدد من قيادات المعهد وأعضاء هيئة التدريس منهم الدكتورة منى هدهد مدير إدارة البيئة، والدكتور على التمامى، والدكتور جمال مشرف، والدكتورة وسام الشاذلى والدكتور نهى الهرميلى، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخل المعهد، ومنع دخول أى طالب دون ارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات الكشف الحرارى والدخول من خلال بوابات التعقيم وفصل الخروج عن الدخول ومنع التجمعات الطلابية .

وأشارت إلى أنه تم تقسيم طلاب المعهد والبالغ عددهم ٥٠٠٠ طالب إلى ٤ مجموعات بما لا يزيد عن ٤٠٠ طالب في المدرج حفاظًا على سلامة الطلاب، حيث تم تخفيض الكثافات بداخل قاعات الدراسة بنسبة لا تزيد عن ٤٠ في المائة على الأكثر.

ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يعتمد على التعليم وجهًا لوجه إلى جانب التعليم الإلكترونى وبث المحاضرات على قناة المعهد وعلى صفحة المعهد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت "إنه تم تكليف مسئولى التطوير الالكتروني بالمعهد بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس وإعداد الجداول الدراسية بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي والعلمى في مصر، كما أنه التعاقد لعمل برنامج المنصات التعليمية الالكترونية لبث المحاضرات والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس".

وأشارت العميدة إلى أنه تم تكليف إدارة البيئة بالمعهد برئاسة الدكتورة منى هدهد مدير إدارة البيئة بالمعهد لإعداد أكبر برنامج توعوى لتوعية الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعى ومخاطر فيروس كورونا وسبل الوقاية من الفيروس وتطهير المعهد وقاعات الدراسة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين تطبيقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وتنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، كذلك التنسيق مع أجهزة الصحة بالمحافظة وكافة الأجهزة المعنية لإزالة أي معوقات وحل أي مشكلات بشكل فوري.