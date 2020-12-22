أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسي 2020 - 2021

جيل جديد من طلبة كلية الشرطة، يبدأ مشواره في نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة، للقيام بمسئولياتهم فى حفظ أمن واستقرار الوطن، حيث انتظم الطلاب الجدد المقبولين من (الحاصلون على الثانوية العامة والأزهرية ومايعادلها، وخريجو وخريجات الكليات المختلفة، وحملة شهادة ليسانس الحقوق) بكلية الشرطة هذا العام، داخل كليتهم، كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان في ربوع وطنهم الغالي.

ولعظم المسئولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين، جرى اختيار هؤلاء الطلاب، وفقا لمعايير محددة بهدف انتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام، تمهيداً لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية.

قيادات أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد

كان فى استقبالهم قيادات الأكاديمية، واستعدت الأكاديمية لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية، احتفاءً بالطلبة الجدد.

وأعرب أهالى الطلبة الجدد، عن فخرهم وإعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة، ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان وازدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2020

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أعلنت نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020 والضباط المتخصصين.

قال مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، في المؤتمر الذي عقدته أكاديمية الشرطة بمقر الأكاديمية، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد قبول دفعة جديدة من المتقدمين لكلية الشرطة، حيث أعلن قبول 2806 طلاب، منهم 1150 طالبا بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة، و456 طالبا بقسم الضباط المتخصصين، بجانب قبول 1200 طالب من حملة ليسانس الحقوق.